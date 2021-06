Donnarumma al Psg, guadagnerà 12 milioni. Alla Juve resta Szczesny

Per lui un quinquennale da top player, sarà in concorrenza con Navas. E meno male che Raiola era in difficoltà

Donnarumma al Psg. E meno male che Mino Raiola era in difficoltà per Donnarumma. Il procuratore di Nocera Inferiore ha piazzato al Psg il portiere ex Milan. Per lui un contratto d’oro: 12 milioni a stagione. Resta così a bocca asciutta la Juventus che fallisce il colpo, resta Szczesny. Scrive la Gazzetta:

Si è passati da una fase interlocutoria a contatti sempre più concreti per approdare a una base di intesa da top player: 12 milioni a stagione, per cinque anni. Salvo sorprese, per il cliente di Raiola è pronto un contratto d’oro, degno del rango del club dell’emiro del Qatar che intende rilanciare con vigore il progetto sportivo, a un anno dal Mondiale e anche per indurre Kylian Mbappé al rinnovo, oltre il 2022. E poco importa che tra i pali parigini ci sia già un certo Keylor Navas.