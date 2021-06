Di Lorenzo: “Non c’è ansia, è una partita di calcio. In Nazionale c’è tanto Napoli”

Giovanni Di Lorenzo, esterno di difesa del Napoli e della Nazionale, ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla sfida con l’Austria, valida per gli ottavi di finale degli Europei.

Non c’è ansia, è una partita di calcio. Adesso inizia il bello, iniziano le partite da dentro o fuori. C’è la giusta tensione e concentrazione per affrontare questa partita. C’è una bellissima atmosfera, ci stiamo preparando alla grande.

Sicuramente il giocatore più importante è Alaba, sono una squadra fisica che giocano sopra ritmo. Sarà una partita difficile, ci stiamo preparando e sicuramente arriveremo preparati.

Ci sono tante nazionali forti che stanno facendo bene, è un torneo complicato e noi per il momento stiamo facendo un percorso bello e importante. Ma ancora non abbiamo fatto niente, ora dobbiamo dimostrare a che livello siamo.

Francia e Belgio sono squadre importanti, che lotteranno fino alla fine, speriamo di esserci anche noi.

In 5 anni è cambiato tutto, mi sono trovato senza squadra ma sono stato bravo a crederci sempre, a non mollare e fare tanti sacrifici. Ora mi godo questa esperienza, ho trovato società che mi hanno fatto crescere e ora voglio cercare di dare tutto me stesso.

Fino a qualche anno fa per me era un sogno essere qui, ma ci speravo. Per me è un punto di partenza e non di arrivo, sta a me continuare a lavorare bene nel mio club per essere chiamato in Nazionale.

C’è tanto Napoli, siamo tre giocatori e altri che sono stati con noi. Se sono qui il merito è del Napoli e dei miei compagni: sono contento di rappresentare il club.