Dall’Olanda: De Boer pronto a lasciare il ruolo di ct della nazionale

Il portale olandese AD ne è certo: l’intenzione non è quella di proseguire insieme, gli Europei dell’Olanda non sono piaciuti a nessuno

Questo confronto era in programma originariamente tra qualche giorno, ma alla fine le parti non hanno voluto aspettare: Frank De Boer ha incontrato la Knvb, la federcalcio olandese, ed entrambi sono convinti che non ci siano margini per proseguire la collaborazione.

La Knvb, stando a quanto riporta la testata locale AD, si aspetta che il ct si dimetta dopo l’eliminazione subita dall’Olanda per mano della Repubblica Ceca agli ottavi di finale degli Europei. La squadra non è riuscita a mostrare granché contro i cechi, né tantomeno si è vista una reazione dopo gli episodi avversi della gara. L’approccio liberale e i cambi tattici non hanno portato nessun risultato e la pressione dell’opinione pubblica e della stampa sembra confluire verso la soluzione dell’addio.