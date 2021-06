CorSport: Salernitana, il nome del trustee potrebbe essere individuato in accordo con la Figc

Le riunioni all’interno della Salernitana di Lotito e Mezzaroma si intensificano. Si cerca di trovare una soluzione alla questione della multiproprietà. Ieri il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha avvertito il club granata che non accetterà alcuna “furbata”. Il Corriere dello Sport scrive che la Salernitana sta cercando di trovare una soluzione per rispettare i paletti imposti dalla Federcalcio. La strada su cui si sta lavorando è quella del trust.

“La Salernitana sta lavorando prevalentemente sul trust. Secondo la dirigenza del club campano le parole del presidente della Federcalcio potrebbero essere interpretate come un’apertura a questa soluzione, se costruita con tutte le condizioni richieste. Ma questa, appunto, è la valutazione che filtra dalla sede della società granata. I legali che affiancano Lotito e Mezzaroma in questa vicenda stanno cercando proprio di far rientrare l’operazione nei paletti di cui ha parlato il presidente Gravina. A cominciare dalla scelta del trustee, che dovrà essere una persona in grado di assicurare massima terzietà ed indipendenza. Ecco perché il nome potrebbe essere individuato di comune accordo proprio con la Federcalcio. Un altro aspetto è quello della durata del trust, che non dovrebbe essere ampia. Ieri sera nuova riunione a Roma. Oggi o al massimo domani potrebbe essere presentata la proposta di trust alla Figc”.