CorSport: manifestazione di interesse di Radrizzani (Leeds) per la Salernitana

A fare da intermediari per un contatto con Mezzaroma sarebbero stati alcuni professionisti salernitani. Non c’è ancora una trattativa. Radrizzani è seguito da un legale di Capaccio

Entro mercoledì Lotito e Mezzaroma dovrebbero sciogliere il nodo multiproprietà e perfezionare l’iscrizione della Salernitana alla Serie A.

Le strade restano due: o il trust, che la Figc non gradisce come soluzione, o la cessione diretta ad un imprenditore o ad un gruppo. Il Corriere dello Sport scrive che ci sarebbe stata una manifestazione di interesse da parte di Radrizzani, del Leeds.

“Secondo i rumors salernitani, che non coincidono con quelli romani (ma questo è quasi scontato), tra le manifestazioni di interesse ci sarebbe anche quella di Andrea Radrizzani, il patron del Leeds United. Manifestazione di interesse, non trattativa. Almeno per il momento. Radrizzani è assistito da un legale molto apprezzato di Capaccio Paestum, che ha uno studio anche a Milano e che è conosciuto negli ambienti calcistici. Con l’intervento di professionisti salernitani, che hanno avuto in questa fase il ruolo di intermediari, ci sarebbe stato un contatto con Marco Mezzaroma. Ma non (ancora) un incontro, neppure via web. La notizia è rimbalzata anche sui siti di Leeds”.