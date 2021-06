CorSport: Lazio-Sarri trattativa avanzatissima, si decide nelle prossime 48 ore

Sia il tecnico che Lotito non hanno grande scelta. La Lazio non supererà i 3 milioni più bonus. Le alternative sono Pirlo, Gotti o Nesta. Incontro in notturna con Vitor Pereira

La Lazio sembra vicinissima a Maurizio Sarri. E’ l’unico a poter rappresentare una risposta all’addio di Inzaghi e all’arrivo di Mourinho alla Roma. Il Corriere dello Sport scrive che la trattativa è in stato avanzatissimo, mancano solo le ultime riflessioni da parte del club. E che le prossime 48 ore saranno quelle decisive.

“Non ci sono pretendenti credibili in Serie A, tolta la Lazio. E non c’è molta altra scelta per Lotito, abituato a sorprendere e “inventare” allenatori come Petkovic nel 2012″.

Lotito non si sarebbe mai potuto permettere uno come Allegri o Conte, due che nemmeno avrebbero accettato una proposta del genere.

“Sarri invece sì, all’estero non andrà o non ha ricevuto proposte attraenti. La Roma lo ha sedotto e abbandonato. Un motivo in più per pensarci”.

Lotito riflette.

“Ieri il presidente stava ancora macerandosi in mare di dubbi e sfogliando la margherita. Lo prendo o non lo prendo? Quanto mi costerà? E ci sono in giro allenatori bravi che possano proseguire nel solco tracciato da Inzaghi con il 3-5-2?”.

Le uniche alternative potrebbero essere Pirlo, che è entrato nei pensieri del Sassuolo, e Gotti, in bilico all’Udinese. Oppure una bandiera come Nesta. Oppure la pista che porta all’estero.

“Ieri alle 23 la sorpresa legata al portoghese Vitor Pereira, suo ex vice al Porto nel 2010/11, svincolato dai cinesi dello Shangai Sipg a dicembre, ex Monaco 1860 e Fenerbahce. Un vertice di tre ore a Villa San Sebastiano. Roba da non credere se davvero la Lazio, dopo aver trattato Sarri, puntasse su uno straniero sconosciuto. Verrebbe in coppia con Villas-Boas o si è trattato di un semplice incontro conoscitivo?”.

Sulla trattativa con Sarri:

“La trattativa è in stato avanzatissimo, ma non ancora chiusa. La Lazio non supererà i 3 milioni più bonus. Spalletti a Napoli ha firmato a 2,8. Queste sono le condizioni. Differenze minime. Sembra che il Comandante avesse buone intenzioni. Ora tocca a Lotito. Si era concesso una settimana per scegliere il nuovo allenatore: entro tre giorni”.