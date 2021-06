Cormezz: Adl tratterà tanti temi, dall’ammutinamento al fallimento Champions ai piani per il futuro

Oggi il presidente del Napoli tornerà a parlare in conferenza, da Roma, dopo quattro mesi di silenzio stampa

Oggi il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, tornerà a parlare dopo il silenzio stampa inaugurato a febbraio. Il Corriere del Mezzogiorno racconta quali saranno gli argomenti trattati in conferenza stampa.

“Gli argomenti saranno tanti, si andrà al cuore della risposta del Napoli alla crisi degli ultimi due anni, dall’ammutinamento all’astinenza da Champions League con il trauma dell’obiettivo sfumato all’ultima giornata contro il Verona. Il calcio sta cambiando e De Laurentiis probabilmente ribadirà la sua posizione contraria alla Superlega ma allo stesso tempo il no all’atteggiamento della Uefa e la necessità di riformare il mondo del pallone. C’è tanta attesa anche per i programmi, con uno sguardo al recente passato, alla separazione con Gattuso per guardare al futuro con l’era Spalletti, il nodo del rinnovo di Insigne da sciogliere e i piani sul mercato”.