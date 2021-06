Cormez: la Lazio si è fatta avanti per Politano, il Napoli vuole 20 milioni cash

L’attaccante è molto richiesto sul mercato, ma il club di De Laurentiis non è disposto a trattare se non a certe condizioni

Sul Corriere del Mezzogiorno, il mercato di Matteo Politano. L’attaccante del Napoli è stato a un passo dalla convocazione nella Nazionale di Mancini, ha diverse richieste. Tra queste, quella del club biancoceleste, fresco di nomina di Maurizio Sarri in panchina. Ma il Napoli non è disposto a cederlo se non cash e a non meno di 20 milioni.

“Ora il giocatore azzurro che ha giocato con Spalletti all’Inter, è molto richiesto sul mercato. La Lazio di Sarri si è fatta avanti, anche se il Napoli non è disposto a trattare se non con cash e per una cifra vicina ai 20 milioni di euro”.