Castellacci: «Nazionali non vaccinate? Non riesco a capire la Uefa»

Lo storico medico della Nazionale italiana di calcio, oggi presidente della Lamica (Libera associazione medici italiani calcio), Enrico Castellacci, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo relativamente all’Europeo. In particolare, sulle Nazionali non vaccinate, ha dichiarato:

“Non riesco a capire come la UEFA non abbia avuto in mente di uniformare tutte le nazionali, così come è stato fatto per le Olimpiadi. È anche vero, però, che con tante nazionali già vaccinate, anche quelle ‘scoperte’ rischiano meno. Qualche caso può venir fuori, certo, l’abbiamo visto anche con la Spagna. Ma conto sul fatto che le stesse nazionali, poi, possano cambiare idea”.