La Spagna ha messo 17 giocatori in una bolla parallela in caso di nuove positività al Covid

Busquets e Llorente sono risultati positivi e hanno fatto scattare l’allarme nello staff tecnico di Luis Enrique. Il debutto della Spagna è previsto il 14 giugno

La nazionale spagnola deve fare i conti con due casi di coronavirus a pochi giorni dall’inizio degli Europei. Prima Busquets poi Diego Llorente hanno costretto Luis Enrique ad adottare alcune contromisure. Inizialmente erano stati convocati sei giocatori, che si sarebbero allenati in quella che in Spagna hanno definito “la bolla parallela”. Si tratta di Kepa Arrizabalaga, Raul Albiol, Rodrigo Moreno, Carlos Soler, Brais Mendez, Pablo Fornals.

Avendo organizzato un’amichevole in programma ieri sera contro la Lituania, il ct aveva deciso di schierare un undici tutto proveniente dall’Under 21, senza quindi impiegare nessuno dei convocati originali. In seguito alla positività di Llorente, è stato deciso che in undici continueranno ad allenarsi nella bolla parallela (almeno per la sessione odierna), in attesa di capire se emergeranno nuove positività all’interno del gruppo. Sono Alvaro Fernandez, Juan Miranda, Oscar Mingueza, Alejandro Pozo, Marc Cucurella, Martin Zubimendi, Bryan Gil, Yeremy Pino, Javi Puado e i due “italiani” Brahim Diaz e Gonzalo Villar.

Il debutto della Spagna agli Europei è previsto contro la Svezia, che a sua volta ha due positivi (Kulusevski e Svanberg) il prossimo 14 giugno alle 21:00.