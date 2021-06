Campania, 82 positivi su 321 sono contagiati dalla variante Delta

È quanto emerge dalle attività settimanali di sequenziamento previste dal piano di sorveglianza della Regione. In 170 presentano la variante inglese.

“A seguito delle attività settimanali di sequenziamento previste da piano di sorveglianza genomico della Regione Campania, condotto da Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Azienda Ospedaliera Dei Colli (ospedale Cotugno) e Tigem, sono stati esaminati 321 campioni di soggetti risultati positivi al Covid 19 con tampone molecolare. Dalle indagini è emersa la presenza di 170 varianti inglesi, 82 varianti indiane, 36 varianti brasiliane, 6 varianti colombiane e 23 europee . Sono in corso ulteriori approfondimenti epidemiologici e sullo stato vaccinale dei soggetti presi in esame”.

In particolare, scrive Repubblica Napoli, la variante Delta è stata riscontrata soprattutto a Torre del Greco, nella fascia di età intorno ai trent’anni. La variante Colombiana, invece, si riscontra in particolare a Laurino, in provincia di Salerno.