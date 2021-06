La Stampa: in Italia un contagio su quattro è riconducibile alla variante Delta

Il nostro Paese è quinto nel mondo per diffusione del nuovo ceppo indiano, più contagioso di quello inglese. La regione più colpita è il Trentino

I casi di Covid in Italia sono in diminuzione, mentre sale il numero delle persone vaccinate. Ma incombe il pericolo della variante Delta, quella indiana, più contagiosa di quella inglese del 60%. Secondo quanto scrive La Stampa, sta dilagando.

Una settimana fa era al 3%, ora è arrivata al 26%.

“In pratica, da mutazione rara che era il nostro Paese è ora al quinto posto nel mondo per diffusione della variante nota agli scienziati come B.1.617.2. Peggio di noi stanno la Russia, dove è targato Delta il 99% del virus in circolazione, la Gran Bretagna con il 98% ma anche il 30% di virus sequenziato, il Portogallo con il 96% di diffusione e un sequenziamento al 5%, gli Usa che è al 31% e che sequenzia sempre il 5%”.