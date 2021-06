Campania, 251 positivi su quasi 10mila tamponi, il tasso è al 2,6%

I deceduti sono 16, i guariti 795. Si libera ancora un posto in terapia intensiva: ieri i letti occupati erano 43, oggi sono 42.

Sono 251 i positivi del giorno in Campania, secondo il bollettino dell’Unità di crisi regionale. Il calcolo è stato effettuato su 9.473 tamponi. Il tasso positivi/tamponi è al 2,6%. I deceduti sono 16, di cui 7 nelle ultime 48 ore e 9 in precedenza. I guariti sono 795. Si libera ancora un posto in terapia intensiva: ieri i letti occupati erano 43, oggi sono 42.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 42

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 553

* Posti letto Covid e Offerta privata.