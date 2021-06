Branchini: «Il guadagno è diventato l’unico motore del calcio, è un meccanismo impazzito»

Su Repubblica una bella intervista a Giovanni Branchini, uno dei più vecchi procuratori di calcio italiani. Ha 65 anni, è l’uomo che portò Ronaldo il Fenomeno all’Inter, che rappresenta Massimiliano Allegri, ma i suoi ricordi più belli, dice, li ha vissuti nella boxe e nel cinema. Avrebbe voluto fare il pugile o l’attore. La parentesi dedicata al calcio, nell’economia dell’intervista, è minima.

Sui procuratori:

«Non siamo tutti bestie. Il potere dei procuratori è direttamente proporzionale allo spazio e alle connivenze che presidenti e club concedono. Non sono ancora riuscito a convincere i reggenti del calcio a sedersi insieme a un tavolo per resettare un meccanismo impazzito, per condividere e affrontare le sue patologie. Mi rispettano, mi ascoltano ma poi non succede nulla e tutto continua come prima».