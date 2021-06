Bisignani: “Cairo sta facendo il giro delle banche per chiedere aiuto, la Consob vuole sapere»

Il Tempo ospita una lettera al solito interessante di Luigi Bisignani noto faccendiere condannaro nel processo Enimont e coinvolto nell’inchiesta sulla cosiddetta P4. Al Tempo scrive una lettera che riguarda soprattutto Urbano Cairo.

una tegola ancor più grossa gli sta per cadere in testa dalla Consob, dove quel galantuomo di Paolo Savona sta per convocare la Commissione e mettere sotto pressione il presidente di Rcs per conoscere i motivi per i quali, nel bilancio di Rcs MediaGroup, non è stata accantonata a fondo rischi la cifra del risarcimento monstre di 300 milioni di dollari per Rcs e altri 300 come persona fisica richiesti dal colosso statunitense dinanzi al Tribunale di NewYork. Accantonamento doveroso per un bilancio «veritiero e corretto», come richiede il codice civile.

Con questa spada di Damocle sulla testa il patron del Torino, per l’ennesimo anno salvo per un pelo dalla serie B, sta facendo «il giro delle banche» per avere aiuto, magari pensando di vendere in tutta fretta l’impero editoriale che controlla inSpagna (El-Mundo, Marca ed Expansion) dove l’ingresso nel Paese iberico di Vivendi nel Gruppo Prisa di El Pais e As, può rappresentare un ulteriore pericolo.