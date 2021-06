Benzema: “Il ritorno di Ancelotti è una buona notizia, mi piace come vede il calcio”

Karim Benzema, attaccante del Real Madrid e della nazionale francese, ha rilasciato un’intervista a Marca.

Ancelotti ha puntato molto su di te, cosa pensi del suo ritorno?

È una buona notizia, lo conosciamo tutti, i giocatori come i tifosi. È un grande allenatore. Mi piace la sua filosofia di gioco, come vede il calcio, come gestisce il gruppo e guida la squadra. E vuole vincere tutti i titoli.

L’addio di Zidane è stato una sorpresa per tutti, non solo per me. È vero che si è comportato con me come un fratello maggiore, perché ci conosciamo da tanto e mi ha aiutato in campo e fuori. Ma ora abbiamo un altro tecnico e vogliamo farcela anche con lui.

Sarò sempre grato al Real Madrid, mi hanno preso che ero un ragazzino di 21 anni, oggi ho molta più esperienza, ho vinto tanto e per me è un piacere giocare ogni giorno per questa squadra.