Al Parken Stadium i finlandesi cantano “Christian”, i danesi rispondono “Eriksen”

Gli stadi a volte sono luoghi meravigliosi. Quanto accaduto al Parken Stadium di Copenaghen lo dimostra. Dopo il malore che ha colto il centrocampista danese dell’Inter, Christian Eriksen, che al 43′ si è accasciato al suolo all’improvviso, i tifosi non hanno abbandonato lo stadio, in attesa di notizie sulle sue condizioni. I sanitari, accorsi immediatamente sul terreno di gioco richiamati dai compagni di squadra di Eriksen, gli hanno praticato il massaggio cardiaco, poi, quando il calciatore si è ripreso, lo hanno trasportato in ospedale. Ora è sveglio, respira autonomamente, sembra fuori pericolo.

All’interno dello stadio, i tifosi delle due squadre hanno dimostrato la loro vicinanza a Eriksen con cori da entrambe le parti. I finlandesi hanno cantato “Christian”, a loro hanno risposto i danesi, urlando “Eriksen”. Un’immagine meravigliosa, in un momento tragico e terribile. Il video è stato pubblicato su Twitter da FutbolBible.

This is without a doubt the video of the day. The Finnish fans chanting “Christian” and the Danes chanting “Eriksen.”

This is absolutely brilliant. Beautiful scenes. pic.twitter.com/PtapEaN7Uk

— FutbolBible (@FutbolBible) June 12, 2021