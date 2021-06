Al decimo minuto di Danimarca-Belgio lo stadio di Copenaghen si ferma per Eriksen

Applausi dal pubblico, mentre spunta lo striscione “Tutta la Danimarca è con te”. L’arbitro ferma la gara e tutti i calciatori in campo si uniscono ai tifosi nel saluto

A Copenaghen si gioca Danimarca-Belgio. E’ la prima volta che la squadra danese scende in campo dopo il malore di Christian Eriksen, sabato scorso. E al minuto 10, come il numero della maglia del centrocampista dell’Inter, lo stadio si è fermato. Il pubblico ha applaudito spontaneamente in onore del calciatore. L’arbitro ha fermato il gioco e tutti i calciatori in campo si sono uniti al pubblico nel salutare Christian. Allo stadio è stato esposto uno striscione:

“Tutta la Danimarca è con te, Christian”.