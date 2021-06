A Napoli, il 2 luglio, la presentazione di “Io vedo il mare”, il libro-inchiesta di Luca Maurelli

Appuntamento alle 15 alla Fiera del Libro “NapoliCittàLibro” alla presenza dell’autore e dei legali di Simon Gautier, il ragazzo morto in Cilento nel 2019, a cui il volume è dedicato

Sarà presentato il 2 luglio, al Palazzo Reale di Napoli, ‘Io vedo il mare‘, il libro-inchiesta di Luca Maurelli che racconta la tragica morte di Simon Gautier, nel 2019. Il giovane studente della Sorbona di Parigi scomparve durante un’escursione a piedi su un costone roccioso di San Giovanni a Piro, nel Golfo di Policastro, in Cilento. Il suo corpo fu ritrovato dopo nove giorni. Maurelli racconta i retroscena dell’episodio di cronaca, con testimonianze, documenti inediti e ricostruzioni dettagliate della dinamica dell’incidente e del processo che seguì alla morte del ragazzo, finito con l’archiviazione. Non solo, nel libro l’autore conduce una riflessione sull’efficacia dei soccorsi, sui tempi effettivi della morte del ragazzo, diversi per i legali dello studente (che nel processo pongono interessanti questioni di metodo) e per i periti della Procura. Riporta le testimonianze di chi incrociò Simon poco prima della tragedia, ricostruisce la straordinaria mobilitazione della comunità cilentana per ritrovarlo.

Io vedo il mare è edito da Guida ed è in libreria dal 16 giugno. Sarà presentato venerdì 2 luglio alle ore 15 alla Fiera del Libro “NapoliCittàLibro” di Palazzo Reale, alla presenza dell’autore, Luca Maurelli, di Fabio Rampelli, vice presidente della Camera, Alfonso Pecoraro Scanio, ex ministro dell’Ambiente e docente di Turismo sostenibile ed Ecoturismo all’Università degli Studi di Milano – Bicocca, Gigi Casciello (deputato, Commissione Cultura), gli avvocati Maurizio Sica e Lucilla Longone (legali famiglia Gautier), Angelo Caprio, Raffaele Di Domenico (Soccorso Alpino, CAI-Cnsas). Modera il giornalista Angelo Cirasa.