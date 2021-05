Zazzaroni: la Juve è capace da sola di uscire dalla Champions, non ha bisogno della spinta Uefa

Sul Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni commenta la decisione della Uefa di aprire un’inchiesta su Juve, Real Madrid e Barcellona per la questione Superlega. L’inchiesta potrebbe essere “perfettamente inutile” scrive.

“La Juve è capace di uscire da sola dalla coppa che conta, non ha bisogno di una spinta. Quando mancano due giornate alla fine, a Pirlo servono infatti più i suicidi sportivi delle dirette concorrenti che i miracoli di Ronaldo e Buffon : Atalanta e Milan sono virtualmente ‘dentro’, oltretutto si affrontano all’ultima e nel prossimo weekend chiedono i tre punti dell’allungo decisivo a Genoa e Cagliari. Il Napoli viaggia a velocità di crociera ed è atteso da Fiorentina e Verona, che non hanno più nulla da chiedere al campo; e la Lazio è più vicina all’illusione che al sogno”.

Su Pirlo:

“Intrappolato in una stagione decisamente infelice, Pirlo si è dimostrato troppo esile per reggere il gioco: la sensazione è che in un certo momento qualche giocatore importante l’abbia mollato”.