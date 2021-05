Un giocatore del Feyenoord lascia il calcio a 19 anni per diventare un medico

Splinter De Mooij era fino a ieri un giocatore del Feyenoord, squadra in cui era anche cresciuto. De Mooij però ha deciso di lasciare il calcio per provare a rincorrere il sogno di diventare un medico. L’ha annunciato con un post su Instagram.

Quando sono stato scoperto dal Feyenoord nel 2013 e poi ho firmato il mio primo contratto da professionista, il mio sogno di diventare un calciatore si è avverato. Dopo sette stagioni fantastiche, oggi ho informato la società che me ne andrò per realizzare il mio secondo sogno, cioè diventare un medico. Inizierò i miei studi di medicina a settembre. Ringrazio il Feyenoord, lo staff dell’Academy e Key Sports per il meraviglioso allenamento e la guida che ho ricevuto. Ringrazio anche i miei compagni di squadra per l’amicizia e quello che abbiamo vissuto insieme.