TMW: il Porto incontra Conceicao per convincerlo a restare, De Laurentiis è fiducioso

“Il Napoli è forte su Sergio Conceicao. Un pressing nato durante i contatti romani con la Lazio, interessata all’allenatore in uscita dalla formazione lusitana. I biancocelesti mercoledì hanno in programma il summit decisivo per decidere il futuro di Simone Inzaghi, e oltre a Gennaro Gattuso con Gestifute hanno discusso anche dell’allenatore del Porto. Un’idea che è balzata agli occhi degli azzurri che si sono inseriti sull’allenatore dei Dragoes”.