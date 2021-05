Spalletti ha trovato strano che Tognazzi non lo abbia contattato per la fiction su Totti

Lo scrive la Gazzetta: ha seguito con fastidio la serie tv. Non gli è piaciuta la sceneggiatura: a suo dire, troppo di parte.

Spalletti e Totti argomento che non tramonterà mai. Chissà se giungerà il tempo in cui si finirà di scriverne, non crediamo. La vicenda è troppo appassionante.

Scrive la Gazzetta:

