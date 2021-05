Sky: Gattuso prende tempo con la Fiorentina, aspetta la Lazio. Nessun contatto con la Juve

«Lotito non è un mangia-allenatori, ama i progetti e anche Gattuso vorrebbe un progetto. Potrebbe aspettare la Lazio»

Gattuso alla Lazio? A Sky parlano del futuro di Gennaro Gattuso. Gattuso è meno vicino alla Fiorentina. Beppe Di Stefano dice: «Gattuso sta prendendo tempo con la Fiorentina, non ha detto no così come la Fiorentina non si è tirata indietro. Visti i risultati ottenuti col Napoli, sta ricevendo altre proposte. L’idea è che possa liberarsi la Lazio. Lotito non è un mangia-allenatori, ama i progetti e anche Gattuso vorrebbe un progetto. Gattuso potrebbe aspettare la Lazio. Non ci risulta invece il minimo contatto tra Gattuso e gli ambienti Juventus».