Semplici: «Abbiamo strappato un punto ad un grande Napoli meritatamente»

Dopo il pareggio contro il Napoli nel recupero, ai microfoni di Sky l’allenatore del Cagliari, Semplici.

Quanto conta il punto guadagnato oggi?

«Lo vedremo alla fine, ma adesso vale perché diamo continuità di prestazione e di risultato. E’ un punto che ci deve dare consapevolezza e forza. Oggi contro la squadra più in forma del momento abbiamo giocato una grande partita, come l’avevamo preparata. Abbiamo sofferto ma anche creato tanto. Alla fine abbiamo strappato un punto ad una grande squadra come il Napoli meritatamente».