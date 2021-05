Schira: trattativa in corso tra Maksimovic e la Lazio

Secondo quanto scrive, su Twitter, il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira, sarebbe in corso una trattativa tra la Lazio e il difensore del Napoli Nikola Maksimovic. Il serbo chiede un contratto fino al 2025 a 2,5 milioni netti l’anno. Nei giorni scorsi, sui quotidiani sportivi, era emerso che Maksimovic starebbe temporeggiando, poiché gradirebbe restare in azzurro.

#Lazio are in talks to sign Nikola #Maksimovic as a free agent. The centre-back asks a contract until 2025 (€2,5M net/year). #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 29, 2021