Schira: Lazio, Sarri chiede triennale da 4 milioni, Lotito parte da 2,5 più bonus

Ragionamenti in corso, l’opzione Sarri intriga. Tare tiene aperte anche altre opzioni

Su Twitter, il giornalista esperto di mercato, Nicolò Schira, dà qualche aggiornamento sulla trattativa tra la Lazio e Maurizio Sarri per il futuro della panchina biancoceleste. Il tecnico toscano chiede un triennale da 4 milioni a stagione. Il presidente Lotito, invece, parte da un’offerta di 2,5 milioni l’anno più bonus. Il premio di qualificazione Champions sarebbe di mezzo milione. Si ragiona: l’ipotesi Sarri intriga la Lazio. Intanto Tare tiene aperte anche altre opzioni.

Continuano i contatti per Maurizio #Sarri alla #Lazio: il tecnico chiede un triennale da €4M a stagione. #Lotito parte da €2,5M come base fissa più bonus (premio Qualificazione Champions di 0,5M). Intanto Tare continua a tenere in caldo anche le altre opzioni, ma Sarri intriga

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 30, 2021