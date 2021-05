Schira: il Psg su Fabian Ruiz, il Napoli vuole 50 milioni

L’esperto di mercato su Twitter. Il club francese corteggia lo spagnolo atteso ai prossimi europei. Il Napoli chiede la stessa cifra di Jorginho

Il Psg su Fabian Ruiz. Lo scrive su Twitter l’esperto di mercato Nicolò Schira. Il club francese, in realtà qatariota, che per ora ha in panchina Poochettino, vorrebbe il centrocampista spagnolo che è molto atteso ai prossimi Europei che cominceranno l’11 giugno. Il Napoli, scrive Schira, chiede 50 milioni di euro (la stessa cifre che incassò per Jorginho poi vincitore di una Europa League e di una Champions). Schira ricorda che il contratto di Fabina scade nel 2023.

#PSG are looking in Fabian #Ruiz. #Napoli ask €50M to sell the spanish midfielder (his contact expires in 2023). #transfers

#PSG are looking in Fabian #Ruiz. #Napoli ask €50M to sell the spanish midfielder (his contact expires in 2023). #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 31, 2021