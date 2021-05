Repubblica: Sarri apprezza i dirigenti della Lazio che non si intromettono nelle questioni tecniche

La Lazio professa cautela, ma crede nella possibilità di portare in panchina Maurizio Sarri. Perché è il nome del tecnico toscano quello scelto dal presidente Lotito come riporta l’edizione romana di Repubblica

Nel fine settimana, i contatti tra le parti si sono intensificati. Ieri giornata chiave. Perché l’agente di Sarri, Fali Ramadani, che venerdì ha incontrato a Roma il ds Tare, ha raggiunto il tecnico nella sua abitazione tra i comuni toscani di Figline e Vaggio. Gli ha presentato diverse offerte, tra cui quelle di alcune squadre inglesi, bocciate perché Sarri vuole rimanere in Italia. Ecco che balza davanti a tutti il fascicolo con il nome Lazio, che apprezza per la rosa – servono 3-4 acquisti per fare bene con il suo 4-3-3 – e la struttura della società (snella e con dirigenti che non si intromettono nelle questioni tecniche).