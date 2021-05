Repubblica: Gasperini resta uno dei candidati più credibili per la panchina della Juventus

Stasera si gioca la finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta. Chi tra i due tecnici porterà a casa il trofeo, scrive Repubblica, vincerà anche la panchina bianconera per la prossima stagione. Gasperini è un candidato tra i più credibili, anche se tra i meno strombazzati.

“C’è uno scenario di questo genere: chi vince stasera può vincere anche la panchina della Juve, perché Gasperini ne resta un candidato tra i meno strombazzati ma tra i più credibili, visto che da gennaio ronza una certa idea e visto che Gasp, torinese di nascita e juventino di tifo e di formazione, ha un profilo che affascina molto pure la proprietà. Lui dalla questione ha svincolato in modo brusco, così brusco che potrebbe risultare quasi sospetto: «Se batteremo la Juventus faremo una grande festa e non avremo tempo per occuparci di queste cose» ha detto”.