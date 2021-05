Repubblica: fino ai gol Ronaldo sembrava un infiltrato che giocava per l’Udinese

Ronaldo. Repubblica analizza in maniera impietosa la partita della Juventus e soprattutto di Cristiano Ronaldo. Ecco cosa scrive Emanuele Gamba:

Ronaldo sembrava un infiltrato udinese nelle file della Juventus. Oppure, nella migliore dell’ipotesi, uno che ne ha le scatole piene, che gioca per dispetto. Un alieno, davvero. Ma lui ha sprazzi d’istinto e fame atavica di gol (…) e in 10 minuti giocati con la bava alla bocca, e non con quell’aria annoiata di disgusto, ha ribaltato il risultato e rimesso la Juve in Champions.

Inebriato dall’odore del sangue, al 90’ s’è avventato di testa su un cross di Rabiot, anticipando Samir e beffando il mollissimo Scuffet, il portiere di riserva che fino a quel momento non aveva azzeccato un’uscita che fosse una, ma che sulle parate non si era potuto misurare visto che la Juve non aveva fatto un solo tiro in porta. Rigore a parte, quello del sorpasso è stato il primo.