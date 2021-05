Pirlo non sarà esonerato dalla Juventus: la società lo conferma

Lo riporta Gianluca Di Marzio sul proprio sito: non sono previsti vertici per discutere la posizione del tecnico. Esclusa dunque l’ipotesi di una promozione interna

Andrea Pirlo non sarà esonerato dal ruolo di allenatore della Juventus. La sconfitta pesante rimediata nello scontro diretto col Milan poteva mettere in discussione la sua posizione, ma la società ha deciso di non esonerarlo.

La notizia è riportata sul sito di Gianluca Di Marzio, dove viene quindi esclusa la possibilità di una promozione interna sia di Tudor che di altri membri dello staff.