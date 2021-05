Pedullà: Napoli, contatti in corso con Spalletti, Allegri aspetta la decisione Juve, Galtier suggestione

Su Twitter, Alfredo Pedullà fa il punto sulla situazione della panchina del Napoli. Secondo quanto scrive, sono in corso contatti con Spalletti. Ma in corsa c’è anche Allegri, che aspetta la decisione finale della Juventus. Quella di Galtier, invece, sarebbe solo una suggestione. Il Napoli ha manifestato apprezzamento, ma nulla di più. Nessun contatto, invece, con Sarri.

“Il Napoli sta scegliendo l’allenatore. Negli ultimissimi minuti ci sono stati contatti approfonditi con lo staff di Luciano Spalletti del passato e del recente passato: significa che Aurelio De Laurentiis si sta muovendo in modo definitivo. Capitolo Allegri: come ricordato ieri sera, Max aspetta la decisione della Juve con fondate speranze per un grande ritorno, Pirlo resta appeso a un filo. Le cose potrebbero cambiate soltanto se le porte della Juve e quelle del Real fossero sbarrate. Tornando al Napoli, Galtier resta in una lista, ma la pista italiana resta la preferita. De Laurentiis è imprevedibile ma la novità è che si è mosso concretamente sullo staff di Spalletti. Un aggiornamento su Sarri: non trovano riscontro, almeno in queste ore, le voci di una nuova proposta per un ritorno a Napoli. Siamo fermi a gennaio, quando Sarri disse no”.