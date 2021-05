Pedullà: Commisso vuole accontentare Gattuso e costruirgli una grande Fiorentina

L’allenatore del Napoli è molto interessato al progetto. Si parla di Hysaj e anche di un esterno alla Politano. C’è da risolvere il rebus Vlahovic

Commisso vuole accontentare Gattuso e costruirgli una grande Fiorentina. Sulla Gazzetta on line Alfredo Pedullà scrive che Rocco Commisso è intenzionato a non lasciarsi sfuggire Rino Gattuso giunto ormai – come sanno pure le pietre – al termine del suo rapporto con il Napoli.

Scrive Pedullà che

i discorsi con Rino Gattuso stanno andando avanti, con la disponibilità del diretto interessato.

A parte le solite frasi che non conta l’ingaggio, Pedullà scrive che

sia Milenkovic che Pezzella possono andar via, servono quindi due centrali che consentano a Ringhio di confermare la sua amatissima costruzione dal basso.

Servono – testuale – “gli esterni offensivi, quelli giusti alla Politano”.

Poi c’è da sbrogliare la matassa Vlahovic.

Alla luce di queste premesse, si andrà avanti per arrivare a una quadra che metta Gattuso nelle condizioni di poter lavorare con serenità mista a felicità per avviare un nuovo ciclo. Nomi e cognomi sul tavolo della trattativa, un identikit spendibile è quello che porta a Elseid Hysaj, in scadenza di contratto con il Napoli e che ha un eccellente rapporto con l’allenatore.