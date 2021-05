Napoli farà fatica a metabolizzare il voltafaccia di Gattuso e della squadra nell’ultima di campionato

La Gazzetta dello Sport parka di stagione fallimentare per il Napoli che ha deluso il presidente De Laurentiis e tutti i tifosi

Doveva essere l’anno del Napoli. La formazione di Gattuso era tra le favorite a inizio stagione per competere addirittura per lo scudetto. E invece niente di fatto. La Gazzetta dello Sport sottolinea la delusione per presidente De Laurentiis per l’epilogo della stagione. Senza la qualificazione in Champions, persa all’ultima giornata con il pareggio contro il Verona di Juric, si è confermato il fallimento di quest’anno e anche i tifosi sono rimasti molto delusi per non aver portato a casa nessuno degli obiettivi

Rino Gattuso è andato via, lasciando un ambiente desolato, che farà fatica a metabolizzare il suo voltafaccia e quello della squadra nell’ultimo impegno del campionato: nessuno avrebbe scommesso un euro su un risultato diverso dalla vittoria del Napoli. Invece Ivan Juric ha dato una lezione di tattica al tecnico napoletano, apparso in evidente imbarazzo nella gestione delle gare decisive e delle tensioni.