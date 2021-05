Mihajlovic ci ha preso gusto a fare l’indovino: «Ho sognato un rigore di Dybala»

Sinisa Mihajlovic è il grande protagonista di questa vigilia di Bologna-Juventus. Ha previsto gli arbitri che effettivamente sono stati designati e ieri in conferenza stampa si è divertito a raccontare di aver sognato un rigore tirato da Dybala sullo 0-0. Così la Gazzetta riporta le sue dichiarazioni.

«Mi sono svegliato lì, mentre c’era Dybala sul dischetto. Eravamo sullo 0-0, rigore netto – racconta Sinisa Mihajlovic -. Ora non so se il fatto di aver visto Dybala in sogno significa che non ci sarà Ronaldo, la vedo difficile, forse era fine gara…Mi è successo facendo un esame in ospedale e per il quale sono stato addormentato. Dybala è sul dischetto e… mi son svegliato. “Ma non potevate aspettare un attimo?” ho detto ai dottori. E così non so come poi è andata. Ma magari avendo già azzeccato gli arbitri che volevo (Valeri, con Giacomelli al Var, come lui predisse dopo Verona- Bologna, ndr ) ci prendo anche stavolta…».