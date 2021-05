Marino contro la Juve e Paratici: «Scene di un altro calcio, hanno condizionato l’arbitro»

Le proteste per il mancato recupero alla fine del primo tempo. «Si è visto davvero di tutto. Nella ripresa l’arbitro Chiffi non era più lo stesso»

Marino contro la Juve e Paratici: hanno condizionato l’arbitro Chiffi. La Gazzetta riporta le parole di Pier Paolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, al termine della partita vinta dalla Juventus 2-1.

«Sono molto nervoso, a fine primo tempo si è visto davvero di tutto. Sono state scene di un calcio che appartiene ad altre epoche e anche se io ne ho fatto parte biasimavo quei comportamenti allora come faccio oggi».

Il direttore dell’area tecnica si riferisce alle proteste juventine per la mancata concessione del recupero al termine della prima frazione di gioco. «Hanno protestato dirigenti – Paratici in primis –, preparatori atletici, allenatori, come se la gara fosse finita. Sono cose di un calcio diverso». Quella pressione, per Marino, ha condizionato la direzione di gara nella ripresa. «L’arbitro Chiffi non era più quello che ha diretto il primo tempo».