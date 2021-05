Marca analizza il futuro del Real: “La migliore scelta era Allegri. Ora è Conte”

La comparazione (scientifica) degli stili di gioco dei vari allenatori europei porta all’Italia: Allegri era “lo specchio” del miglior Real di Zidane

Chi sarà il successore di Zidane sulla panchina del Real Madrid? Marca ha preso la questione dal verso scientifico, sfogliando la margherita dei candidati in funzione dello stile di gioco passato e “vincente” della squadra. Il risultato, semplificando, è che la migliore opzione possibile sarebbe stato Allegri. Scartato lui, resta Antonio Conte.

La premessa è che il Real non voglia rivoluzionare tutto, ma restare sulla linea che gli ha garantito tanti successi negli ultimi anni. Marca ha utilizzato per l’analisi “40 parametri che definiscono lo stile di gioco di una squadra. Ci riferiamo a tutti quelli che hanno a che fare con il modo di difendere, di costruire il gioco e di attaccare. I dati, ottenuti da FBref, coprono i cinque campionati principali. Utilizziamo lo strumento Scoutanalyst dell’analista Jesús Lagos”.

Ne escono fuori dei grafici di “vicinanza”, o lontananza, per stile di gioco. Tipo questo:

L’inciso un po’ comico è che Marca ci tiene a precisare che di aver “scartato la stagione 2018-19, in cui Zidane è stato solo allenatore solo negli ultimi due mesi. E che il Real Madrid del 2017-18 non ha nulla a che vedere con quello delle ultime due stagioni. Quel Madrid somigliava nello stile di gioco principalmente alla Roma di Di Francesco e in misura minore all’Arsenal di Wenger, due allenatori attualmente senza squadra”.

Allegri viene definito “lo specchio blanco”: “il tecnico più simile al miglior Zidane è… Allegri. C’è una sorta di connessione con Luciano Spalletti e la sua Inter del 2018-19, e anche con la Juventus di Maurizio Sarri. Ma la Juve degli ultimi due anni di Allegri è quella più presente.

Conte a questo punto è “il migliore dei candidati disponibili”. “Se analizziamo il Conte di quest’ultima stagione ci sono alcune cose che non lo discostano completamente da Zidane. Questo Conte è simile all’Allegri del 2018-19 e allo Spalletti del 2017-18, due che sono direttamente legati a Zidane”.