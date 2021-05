Lukaku in lacrime alla festa scudetto: «Avevo promesso a mio nonno che avrei vinto, ci sono riuscito»

A Dazn: «In questa stagione ci siamo superati. Sono orgoglioso di giocare per questa squadra»

Lukaku in lacrime alla festa scudetto. A San Siro si festeggia lo scudetto dell’Inter. In lacrime, in mezzo al campo, Romelu Lukaku, consolato da Lautaro. Un’immagine commovente. L’attaccante belga ha spiegato a Dazn il motivo delle lacrime.