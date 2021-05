Laporta, orgoglio Superlega: “Non chiediamo scusa, e non ci sarà alcuna sanzione”

“Ho detto a Ceferin che non ho intenzione di scusarmi. E non pagheremo alcuna penalità. Porteremo il caso al Tas e vinceremo”.

Laporta difende il Barcellona e la Superlega superstite, di cui ancora fa parte il suo club, il Real e la Juventus. Ormai si va per tribunali. E il neopresidente blaugrana non ha alcuna intenzione di mollare il progetto.

“I club che se ne sono andati lo hanno fatto sotto una pressione significativa. Ora c’è una società che ha diritti attribuiti da un tribunale, e un giudice che ha inviato il caso in Lussemburgo per ratificare questo diritto. Siamo a questo punto”.

“Quando siamo arrivati noi il progetto ​​era a buon punto. Undici club avevano deciso una nuova competizione ed era importante che il Barça partecipasse a questa competizione. Il Barça non volterà le spalle a questo progetto, soprattutto se i grandi club sono coinvolti. Dopo aver rivisto il tutto con gli avvocati, siamo giunti alla conclusione che dovevamo restare. La posizione del Barça è difendere i propri interessi, aiutare il calcio a essere sostenibile… Ci sono problemi che non si risolvono e sarà una catena. La posizione del Barça è di dialogo con tutte le istituzioni. Ho una comunicazione fluida con Tebas, Rubiales, Ceferin…”

“Il calcio chiede innovazione, cambiamenti. .. Alcuni non sono interessati, i club statali, perché possono iniettare denaro dai loro paesi. Alcuni di noi lo fanno dal lavoro, per guadagnare un reddito. La colpa è anche nostra, certo, perché è stata gestita piuttosto male. Ci sono decisioni che vengono da manie di grandezza. Sì, ci sono colpevoli, ma stiamo cercando di stabilire un dialogo. Non direi che non succederà nulla. Se ci sanzionano, non staremo fermi”.