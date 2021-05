L’annuncio di Buffon: «A fine stagione lascerò definitivamente la Juve»

Il portiere della Juve, Gianluigi Buffon, intervistato da Bein Sports, ha annunciato che a fine stagione lascerà la Juventus. L’esperienza in bianconero si chiuderà qui. Il portiere ha dichiarato che se non troverà situazioni che lo stimoleranno darà l’addio al calcio.

Sono diversi i temi trattati. Sulla stagione che sta per finire:

Su Ronaldo:

«Con Ronaldo ho un ottimo rapporto. È un ragazzo che a me sta molto simpatico. Ha fatto un sacco di gol come sempre, come gli ultimi anni. Il singolo viene esaltato quando la squadra raggiunge dei traguardi importanti. Se questo non succede anche la prestazione del singolo ne risente».

Infine, sul suo futuro.

«Il mio futuro è chiaro e delineato. Quest’anno si chiuderà in maniera definitiva questa bellissima e lunghissima esperienza con la Juve. O smetto di giocare o se trovo una situazione che mi dà stimoli per giocare o fare un’esperienza di vita diversa, la prenderò in considerazione. Penso di aver dato tutto per la Juve. Ho ricevuto tutto e più di così non si può fare. Siamo arrivati alla fine di un ciclo ed è giusto che uno tolga il disturbo».