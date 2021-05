L’agente di Hysaj: «Non ho più sentito il Napoli, ma non c’è alcuna preclusione a restare»

L’agente di Elseid Hysaj, Mario Giuffredi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo, parlando del futuro del difensore azzurro, in scadenza di contratto:

“Non ho più sentito il Napoli, ad oggi per Hysaj sono andato avanti con altri club. Magari, il presidente dopo la partita con il Verona ci contatta. Non abbiamo aspettato la fine del campionato volutamente: non solo in Italia, nessuno ha deciso chi è l’allenatore. Non abbiamo firmato con nessun club: se ci verrà fatta un’offerta, la valuteremo, anche dal Napoli. Nessuna preclusione nei confronti di una permanenza a Napoli“.