L’agente di D’Ambrosio: «Danilo sarebbe felice di tornare a lavorare con Spalletti»

Questa mattina, la Gazzetta dello Sport lanciava la suggestione di mercato relativa a D’Ambrosio al Napoli. Il terzino sinistro, di origini partenopee, ha avuto un buon rendimento all’Inter, quando lo allenava Spalletti e il Napoli potrebbe provare ad accaparrarselo ora che è in scadenza. Il quotidiano sportivo scriveva:

“Altro profilo di giocatore del genere, seppur diverso per ruolo, è quello di Danilo D’Ambrosio, terzino sinistro napoletano che ha festeggiato lo scudetto dell’Inter, ma il suo contratto è ormai in scadenza e c’è il nodo delle clausole per il rinnovo. Anche in questo caso parliamo di un mancino che con Spalletti all’Inter era titolare. Appena sarà definita la questione del tecnico, ecco che lo stesso Luciano potrebbe intervenire con una telefonata diretta, che diventerebbe motivante per un terzino che a 32 anni potrebbe coronare il sogno di giocare con la maglia della sua città”.

Radio Kiss Kiss Napoli ha intervistato l’agente del calciatore, Cirillo. Non ha escluso l’eventualità.

«Danilo sarebbe felice di tornare a lavorare con Spalletti, al quale faccio un grande in bocca al lupo per la sua nuova avventura con il Napoli. È normale che i nomi vengano accostati quando in passato si è lavorato bene” Per il Napoli è stato un colpo non andare in Champions, vediamo come e se cambieranno le strategie legate al calciomercato»