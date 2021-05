La Gazzetta scagiona Mazzoleni: “sul gol annullato a Osimhen il Var non può intervenire”

Sul gol del 2-0 annullato: Il Var Mazzoleni non può intervenire perché l’entità del contatto è di “competenza” dell’arbitro

Il gol annullato a Osimhen. La Gazzetta corre in soccorso di Mazzoleni ieri accusato anche da Giovanni Capuano – giornalista di Panorama – secondo il quale il Vare sarebbe dovuto intervenire per segnalare all’arbitro Fabbri che la spinta di Osimhen a Godin era troppo lieve per essere giudicata fallosa.

Al 53’ Fabbri annulla la rete del 2-0 a Osimhen per una spinta sulla schiena di Godin che sembra molto lieve. Il Var Mazzoleni non può intervenire perché l’entità del contatto è di “competenza” dell’arbitro.