Il Var non richiama l’arbitro al video anche se non c’è nulla tra Osimhen e Godin. Inaccettabile nell’era del Var

Giovanni Capuano: gravissimo l’errore di Fabbri e Mazzoleni sul 2-0 annullato a Osimhen.

Sul gol del 2-0 annullato a Osimhen, interviene su Twitter il giornalista di Panorama Giovanni Capuano che scrive:

L’errore in coppia di #Fabbri e #Mazzoleni (#Var che non richiama l’arbitro al video anche se non c’è nulla tra l’attaccante e #Godin) è gravissimo. Inaccettabile nell’era dell’assistenza possibile agli arbitri in campo#NapoliCagliari pic.twitter.com/tfPWcxxnrC

— Giovanni Capuano (@capuanogio) May 2, 2021