La Gazzetta dà 4 a Calvarese, anche Irrati al Var in serata no

La Gazzetta dà 4 in pagella a Calvarese arbitro di Juventus-Inter

4 CALVARESE (Arbitro) Una prestazione appesantita da un Var (Irrati, solitamente tra i migliori al monitor) in serata no. Ma sbaglia anche da solo, come si vede nell’espulsione di Bentancur o nel terzo rigore. Poche cose centrate (come l’espulsione di Brozovic nel finale), ma è davvero troppo poco per uno Juve-Inter. E riesce a scontentare tutti