Klose soffre di trombosi: “Ora devo fermarmi, ma tornerò ad allenare”

L’ex attaccante di Bayern e Lazio a Kicker: “Devo osservare un riposo assoluto, non ho voluto seguire Flick in nazionale perché era la cosa più semplice”

Miroslav Klose, ex attaccante di Bayern Monaco e Lazio, ha dichiarato in un’intervista concessa a Kicker di doversi prendere una pausa dagli incarichi calcistici a causa di problemi di trombosi.

È stata una diagnosi scioccante per me, i medici mi hanno fatto capire chiaramente che non è una situazione da sottovalutare. Per il momento mi hanno prescritto riposo totale: non posso prendere colpi, non posso correre né nuotare, né tantomeno giocare a calcio.

Non voglio cominciare così la mia carriera da allenatore (è stato nello staff di Flick al Bayern, ndr). O lo faccio bene o non lo faccio. Tra due settimane ho un appuntamento con uno specialista. Dovrò osservare questo periodo di pausa, poi tornerò nel modo giusto per poter fare l’allenatore, così da ispirare una squadra.

Continuare a fare il collaboratore tecnico mi sembra una strada sbagliata, anche se sarebbe stata giusta sul piano umano e professionale con Flick da commissario tecnico. Ma sarebbe stata la strada più comoda e non voglio fare così.