Il tribunale nazionale antidoping rinvia gli atti, niente squalifica per Gasperini

Incartamento restituito alla Procura “per irritualità dell’atto di deferimento”. Il tecnico dell’Atalanta potrà allenare ed essere in panchina nel finale di campionato e in Coppa Italia

Non è arrivata nessuna squalifica per l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini. Il tecnico potrà restare in panchina a guidare la squadra fino al termine della stagione e anche in Coppa Italia.

Il tecnico era stato accusato di aver insultato un ispettore antidoping. La squalifica era stata richiesta dal procuratore Pierfilippo Laviani. Oggi pomeriggio si è svolta l’udienza, con Gasperini collegato in videoconferenza con i suoi legali.

Il Tribunale nazionale antidoping ha deciso di restituire gli atti. Sul suo sito, l’organo giudiziario scrive:

“Il Tribunale Nazionale Antidoping, agli esiti dell’udienza del 10 maggio 2021, dichiara l’irritualità dell’atto di deferimento introdotto per omessa comunicazione ex art. 5.1. PGR e dispone l’immediata restituzione degli atti relativi al procedimento a carico del sig. Gian Piero Gasperini (tesserato FIGC) alla Procura Nazionale Antidoping in sede per quanto di competenza”.

L’iter dovrà essere ripetuto. L’eventuale squalifica del tecnico, o la multa, potrebbe comunque arrivare, ma solo nei prossimi mesi.