Il Guardian: il Chelsea vuole Lukaku, Tuchel l’ha chiesto ad Abramovich

Il tecnico, forte della Champions vinta, ha incontrato il proprietario e ha un piano per puntare alla Premier. L’Inter, coi conti inguaiati, potrebbe cedere

Ora Tuchel vuole costruire un impero, al Chelsea. La vittoria della Champions League gli dà il potere di chiedere a Roman Abramovich di aggredire il mercato. E la prima mossa potrebbe essere Romelu Lukaku.

Il tecnico, scrivono il Guardian e Telehgraph, sabato ha incontrato per la prima volta di persona il proprietario del club londinese, e per quest’estate punta a un massimo di tre acquisti. Vuole aumentare il peso del suo attacco. E il centravanti dell’Inter è l’obiettivo numero uno.

L’Inter nel frattempo deve vendere, anche se i nomi che si fanno per dare liquidità al club in crisi sono soprattutto Lautaro e Hakimi.

Tuchel dice che “dobbiamo verificare con il proprietario se questo è il suo piano. È ancora una squadra giovane. Abbiamo una Premier League da giocare. Saremo visti in modo un po’ diverso come vincitori della Champions League ed è qui che dobbiamo fare un passo avanti. Se vogliamo davvero costruire qualcosa, sono d’accordo. Sono felice di discuterne. Se le nostre convinzioni corrispondono, partiamo da lì”.

Al Chelsea è mancata la spietatezza in questa stagione, Timo Werner non ha convinto. Tuchel ha giocato spesso senza un tradizionale numero 9 da quando ha sostituito Frank Lampard. Giroud potrebbe partire a parametro zero e il Chelsea potrebbe fare cassa vendendo Tammy Abraham.

Il Guardian scrive che potrebbero andar via anche Barkley, Emerson Palmieri (il Napoli è tra gli interessati), Loftus-Cheek e Tomori.

Intanto Tuchel, che avrà un aumento di stipendio a 7 milioni di sterline all’anno, non crede che il Chelsea abbia bisogno di molti acquisti, dopo aver speso 220 milioni di sterline per sette giocatori la scorsa estate. “Due o tre potrebbero andare molto, molto bene”, ha detto. “Non abbiamo bisogno di altri sette acquisti. Ma abbiamo alcune idee per rafforzare il gruppo”.