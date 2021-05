Il Giornale: Adl e Lotito contro Gravina per il divieto di detenere le azioni di due club

Il patron laziale dovrà ora disfarsi della Salernitana appena salita in A, quello del Napoli dovrà trovare un acquirente per il Bari che lotta per salire in B

Su Il Giornale Franco Ordine commenta la presa di posizione di Lotito e De Laurentiis, ieri, nella riunione dei club di Serie A. I presidenti di Lazio e Napoli si sono schierati contro Gravina. Ordine scrive che il motivo è il divieto posto dalla Figc di tenere le azioni di due club calcistici.

“Sui gravi problemi economici e finanziari della serie A, c’è chi ha “attaccato” il presidente Dal Pino (Barone della Fiorentina) e chi invece se l’è presa con Gravina e il governo federale (Lotito e De Laurentiis) forse anche perché di recente da quel consesso è arrivato il divieto a detenere il pacchetto azionario di due club. Il patron laziale dovrà ora disfarsi della Salernitana appena salita in A, quello del Napoli dovrà trovare un acquirente per il Bari che lotta per salire in B. Trattandosi di una riunione informale, Lotito ha partecipato ai lavori. Non ha infranto le regole ma secondo taluni ha dato prova di voler aggirare lo status di dirigente squalificato”.